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Amcaoğlu’nun yerine Cahitoğlu

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Hüseyin Amcaoğlu, Başbakanlık Müsteşarı görevinden alındı; yerine Hüseyin Cahitoğlu atandı

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Amcaoğlu’nun yerine Cahitoğlu
Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından Hüseyin Amcaoğlu, Başbakanlık Müsteşarı görevinden alındı; yerine İstatistik Kurumu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu atandı.
28 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan görevden alma ve atama kararları yürürlüğe girdi.
Kararın ardından, İstatistik Kurumu Başkanı görevine herhangi bir atama yapılmadı, kurum başkansız kaldı.
 
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