Amcaoğlu’nun yerine Cahitoğlu

Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından Hüseyin Amcaoğlu, Başbakanlık Müsteşarı görevinden alındı; yerine İstatistik Kurumu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu atandı.
28 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan görevden alma ve atama kararları yürürlüğe girdi.
Kararın ardından, İstatistik Kurumu Başkanı görevine herhangi bir atama yapılmadı, kurum başkansız kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.