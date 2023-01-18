Cumhuriyet Meclis Başkanı Töre İstanbul’da…

Töre, İstanbul Valisi Yerlikaya’yı ziyaret etti

Konferans vermek ve çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul’a giden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti.



Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih’te yer alan İstanbul Valiliğinde gerçekleşen görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolusu Seniha Birand Çınar da yer aldı.



Başkan Töre’nin bugün İstanbul Üniversitesi’nde “Kıbrıs Türk halkının dünü, bugünü, yarını” başlığında konferans vermesi bekleniyor.

