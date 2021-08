İskele ekonomisine katma değer katacak proje

TC Büyükelçiliği'nin finans desteği verdiği, “Kümelenme Vasıtasıyla Kadın/Genç Girişimciliğinin ve İstihdamının Artırılması Projesi” 23 Ağustos’ta başlıyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin finans desteği verdiği ve İş Kadınları Dern eği (İKD) ile İskele Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü “Kümelenme Vasıtasıyla Kadın/Genç Girişimciliğinin ve İstihdamının Artırılması Projesi” 23 Ağustos’ta başlıyor.

KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, İKD Başkanı Selin Candemir ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, proje çalışmaları kapsamında Sadıkoğlu’nun makamında bir araya geldi.

KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, burada yaptığı açıklamada, İş Kadınları Derneği tarafından İskele Belediyesi ile birlikte bölgedeki kadınların ve gençlerin emeğinin ekonomiye kazandırılması adına güzel bir proje hazırlandığını ve projenin bölge ekonomisine katma değer kazandıracağına inandığını söyledi.

Bu tür projelerin, kadınların ve gençlerin ekonomide daha fazla yer almaları yönünde ilham verdiğini ifade eden Cihan, KKTC’de üreten bir yapının oluşmasını desteklediklerini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın her ziyaretinde KKTC’de üretimi destekleme yönünde talimatları olduğunu, Büyükelçilik ve KEİ Ofisi olarak üreten ve ürettiğini satan bir KKTC için çalıştıklarını söyledi.

İş Kadınları Derneği Başkanı Seslin Candemir, iki yıldır hayalini kurdukları projeyi, KEİ Ofisi’nin finansal desteği ile İskele’de hayata geçiriyor olmaktan duydujları memnuniyeti dile getirerek, “KEİ Ofisi’nin derneğimize katkıları bizim için çok kıymetli, teşekkür ediyoruz” dedi.

Projenin işleyişiyle ilgili bilgi de veren Candemir, 9 kişilik proje ekibi oluşturduklarını ve projenin 23 Ağustos’ta İskele bölgesinde bağlam analizi ile başlayacağını aktardı.

Candemir ayrıca, pandemi koşullarını da dikkate alarak, 25 Ekim haftasında çalıştay düzenlemeyi, kasım ayı sonunda fizibilite çalışmasını tamamlamayı ve mart-nisan 2022’de ise projeyi tamamlamayı planladıklarını söyledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, KEİ Ofisi’nin bölgenin kalkınması ve gelişmesine her zaman destek verdiğini ifade ederek, “Sizlerin bizi önemsediğinizin farkındayız. Bunu her desteğinizde görüyoruz” dedi.

KEİ Ofisi’nin İskele bölgesinde desteklediği projelerden örnekler veren Sadıkoğlu, İş Kadınları Derneği ile birlikte yürütecekleri projenin bölgede heyecan yarattığını belirterek, “Yerinde ve doğru bir proje oldu” ifadelerini kullandı.