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Ekiplerimiz takdir topladı

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Türkiye'deki yangınlara can siperhane bir şekilde müdahale eden KKTC ekipleri adaya döndü

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Ekiplerimiz takdir topladı
Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için yangın bölgesine giden, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arama kurtarma ekibi ile Orman Dairesi ekibi dün sabah saatlerinde yurda döndü.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca yangın söndürme ekiplerine yaptığı konuşmada kahramanca göstermiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, birlik ve beraberlik ruhu ile yapılan çalışmaların devam ettiği sürece her türlü zorluğun üstesinden gelineceğini vurguladı.
Karaca konuşmasında, dün olduğu gibi bugün de sevinçte ve kederde Anavatan Türkiye’nin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada KKTC ekiplerinin, birlik, dayanışma ve ekip ruhu içerisinde, güç birliği ile ortak hareket ederek, kendilerine gösterilen yangın bölgelerinde çalışmalarda bulunduğu belirtilerek, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından da bu çalışmalarının takdirle karşılandığı kaydedildi.
 
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