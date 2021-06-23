İskele bölgesinde birçok köyde elektrik kesintisi olacak

İskele bölgesindeki Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya bölgelerine yarın yaklaşık beş saat elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Kıb-Tek İskele Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya bölgelerine elektrik verilemeyecek.
Öte yandan Yedidalga köyüne yarın 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintisi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle gerçekleştirilecek.