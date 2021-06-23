banner583
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
52 0
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
12 0
 
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
71 0
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
33 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
41 0
Gün babalarındı
Gün babalarındı
30 0
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
14 0
banner661

İskele bölgesinde birçok köyde elektrik kesintisi olacak

banner476

banner666
İskele bölgesinde birçok köyde elektrik kesintisi olacak

İskele bölgesindeki Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya bölgelerine yarın yaklaşık beş saat elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Öte yandan Yedidalga köyüne yarın 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintisi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle gerçekleştirilecek.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.