İskele Belediyesi personelinin testleri negatif

İnsan sağlığından hareketle, risk grubunda bulunan personeline, Gazimağusa Devlet Hastanesi tarafından Covid-19 testi yaptıran İskele Belediyesi’nin tüm sonuçları çıktı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden görevlilerin İskele’ye gelerek yaptığı testlerde personelin hiçbirinin test sonucunda olumsuz bir duruma rastlanmadı

İskele Belediyesi, vaka sayılarında yaşanan artış nedeni ile personele bir kez daha PCR testi yaptırdı tüm testler negatif çıktı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, insan sağlığından hareketle, risk grubunda bulunan personeline, Gazimağusa Devlet Hastanesi tarafından Covid-19 testi yaptıran İskele Belediyesi’nin tüm sonuçları çıktı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden görevlilerin İskele’ye gelerek yaptığı testlerde personelin hiçbirinin test sonucunda olumsuz bir duruma rastlanmazken, sahada, insan odaklı çalışan ve İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı’nda ki öğretmenlerin ve hademenin de tabi tutulduğu testlerin hepsi negatif çıktı.

İskele Belediyesi personeline 2. kez PCR testi yapıldığına söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti.

2020 Mart ayından bu yana İskele Belediyesi olarak tedbirli olduklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, alınan etkili tedbirler sayesinde de İskele’de süreci başarı ile sürdürdüklerini ifade etti.

Vatandaşları ve İskele Belediyesi sınırlarındaki tüm işletmeleri özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda sürekli uyardıklarını da hatırlatan Sadıkoğlu, tedbirlere uyulduğu takdirde, virüsle mücadelenin başarılı olabileceğini söyledi.

İskele Belediye personeline de ikinci kez Covid-19 testini yaptırmalarının nedeninin özellikle sahada olan personelin sürekli insanlarla temas halinde olmalarına bağlayan Sadıkoğlu, testlerin ara ara tekrarlanacağını, tüm sonuçların negatif çıkmasının sevindirici olduğuna vurgu yaptı.

“Her şeyin başı sağlık” diyen Başkan Sadıkoğlu bu bilinçle hareket edeceklerini, İskele Belediyesi olarak önlemler almaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.