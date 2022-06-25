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İskele Belediyesi'nden soğutma çalışmaları için yardım çağrısı yaptı

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İskele Belediyesi'nden soğutma çalışmaları için yardım çağrısı yaptı
İskele Belediyesi az önce yaptığı paylaşımla, yangınla mücadelede son noktayı koyma zamanı geldiğini ve yangın bölgelerinde soğutma çalışmalarına katkı koyacak insan gücüne ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek çağrı yaptı:
İskele Belediyesi'nin çağrısı şöyle:
ŞİMDİ MÜCADELEYİ NOKTALAMA ZAMANI!
Mersinlik'te cıkan Tatlısu, Ağıllar ve Ardahan'ı zaman zaman tehdit eden yangına müdahele sürüyor. Dün gece yağan yağmurla birlikte sönen yangın için şimdi soğutma zamanı. Mersinlik ve Ağıllar Köyü için İlaçlama(sırt pompası) pompası olan, çapası ve küreğiyle gelecek insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. 4 gündür verilen mücadelenin başarıyla sonuçlanabilmesi için duyarlı tüm vatandaşları Mersinlik ve Ağıllar Köyü'ne gitmeleri önemle rica olunur...
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