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Işık İkidereli mezarı başında anıldı

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Işık İkidereli mezarı başında anıldı
Lefkoşa’nın sevilen simalarından olan emekli öğretmen Işık Yurdakul İkidereli ölümünün 1. Yıldönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

28 Temmuz 2022 tarihinde yakalandığı amansız hastalık nedeniyle vefat eden emekli öğretmen Işık Yurdakul İkidereli’nin ölümünün 1.sene devriyesi dolayısıyla mezarı başında ailesi tarafından anma töreni düzenlendi. İkidereli için yarın ise evinde mevlid-i şerife okutulacak.
 
 
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