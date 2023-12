“İsias yargı süreci bize emanet”

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsias Davasına” ilişkin yargı sürecini sonuna kadar takip edeceklerini söyledi ve “O yargı süreci bize emanet” dedi

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaretinde, “İsias Davasına” adaletin bağımsız yargı tarafından ortaya çıkarılmasını beklediğini belirterek, “O yargı süreci bize emanet” dedi.

Tunç, ilk duruşmanın 3 Ocak'ta yapılacağını anımsattı ve yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağını kaydetti.

Kabulde konuşan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Anavatan Türkiye’nin yetkililerinin her ziyareti bizim için yüksek düzeyde bir sevinç kaynağı olmaktadır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuşmasına, KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Tunç, uçaktan iner inmez Şampiyon Meleklerin kabirlerini ziyaret ederek, dua okuduğunu ve ailelerle görüştüğünü belirtti.

Ziyaretinin asıl amacının “İsias davası” süreciyle ilgili aileleri ve KKTC yetkililerini bilgilendirmek olduğunu söyleyen Tunç, “6 Şubat’ta meydana gelen deprem dünya tarihinin en büyük depremiydi. 11 vilayetimiz yıkıldı, 50 binden fazla canımızı kaybettik. Tabi büyük bir mücadele var şu an yaraların sarılması noktasında. Tabi bu 50 bin canın içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları da var. İsias Otel’de 35 yavrumuz, sporcularımız maalesef hayatlarını kaybetti” ifadelerini kullandı. Tunç, 6 Şubat depreminde Adıyaman ve diğer ilçelerde toplam 46 KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini de anımsattı.

Hayatını kaybedenlerin vefatına neden olan ve kusurlu olanların yargı sürecini sonuna kadar takip edeceklerine ve adaletin ortaya çıkarılmasını önemine vurgu yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, titiz bir soruşturma süreci yaşandığını söyledi. Tunç, 3 Ocak tarihinde davanın duruşmasının yapılacağını da ekledi.

Tunç, “Hep beraber adaletin bağımsız yargı tarafından ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Çünkü onlar bizim de yavrularımız. Onların ailelerinin acılarının ne derece kuvvetli olduğunu çocuğu olan çok rahat hissedebilir. Kabirleri ziyaret ettiğimizde de çok duygulandık ve çok etkilendik. Dolayısıyla o yargı süreci bize emanet. Biz bu noktada inşallah sonuna kadar takipçisi olmanın gayreti içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Tunç, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler sıradan değildir, sağlam temellere dayanır. Tarihi, kültürel, siyasi iş birliklerimiz devam edecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan halkın refahı bizim de refahımızdır. Dolayısıyla onların huzuru bizim de huzurumuzdur. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının huzurlu ve refah içinde yaşaması noktasında biz hep Anavatan olarak, garantör bir ülke olarak devam edeceğiz. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin davası milli davadır. Bu milli dava bizim ortak davamızdır. Dolayısıyla bu anlayış içerisinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Devletimiz hep Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin yanındadır” şeklinde konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına işaret eden Tunç, “(Erdoğan) Her platformda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tanınması noktasındaki çağrısını haklı olarak seslendiriyor ve bundan sonra da seslendirmeye devam edeceğiz