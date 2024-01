İsias Otel sanıkları bilinçli taksirden yargılanmaya başlıyor

Adalet isteyen aileler, yarın kalabalık bir heyetle davaları izlemek üzere Şampiyon Meleklere mezar olan Adıyaman’a gidiyor

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in 11 sanığı, “bilinçli taksirden” yargılanmaya başlıyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce; İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin 2 Aralık 2023’te kabul edilmesinin ardından duruşma 3 Ocak’ta başlayacak ve 5 Ocak’a kadar devam edecek.

Adalet isteyen aileler, dava sürecini yakından takip edeceklerini, peşini bırakmayacaklarını söyleyerek, kalabalık bir heyetle Şampiyon Meleklere mezar olan şehir Adıyaman’a gidiyor.

Başbakan Ünal Üstel’in müşteki olduğu davaları izlemek üzere Adıyaman’a Başbakan Ünal Üstel ve ekibi, İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in aileleri ve yakın arkadaşlarının yanı sıra, Meclis’teki bu konuda oluşturulan araştırma komitesi üyeleri, bazı milletvekilleri, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Kıbrıs’taki avukat ekibi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki avukatlardan oluşacak kabalık bir heyet gidecek.

Heyet yarın sabah 08.00 uçağıyla Gaziantep’e hareket edecek, 3-4-5 Ocak tarihlerinde görüşülecek davalar arından ise 6 Ocak Cumartesi günü 10.40 uçağı ile adaya dönecek.

Aileler adına Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Pervin Aksoy İpekçioğlu, Feriha Yiğittürk ve Murat Aktuğralı ve Sena Bundak Topukçuoğlu, duruşmaların başlaması öncesinde duygu ve düşüncelerini aktararak, TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, yarın sabah 08.00 uçağı ile Gaziantep’e gidileceğini, oradan da Başbakanlık tarafından ayarlanan otobüslerle Adıyaman’a geçileceğini belirterek, “Ailelerden 60 kişilik bir kafile ile gidiyoruz. Ama sevenlerimiz ve çok yakın arkadaşlarımız da yanımızda geliyorlar. Sayı 100’ü geçer” dedi.

Adıyaman’da Dedeman Otel’de kalınarak davaların yakından takip edileceğine işaret eden Karakaya, heyette Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Kıbrıs’taki avukat ekibin de kendileriyle olacağını, ayrıca Adıyaman'da Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, iki ayrı avukat ile aynı zamanda hukuki ve idare davalarındaki üç ayrı avukatın da kendileriyle olacağını söyledi.

-“Aileler her duruşmada hazır bulunacak… Davamızın peşini asla bırakmayacağız, yakından takip edeceğiz”

“Ailelerin her duruşmada hazır bulunacağı kesindir, davamızın peşini asla bırakmayacağız” diyen Karakaya, her duruşmada hazır bularak, davayı yakından takip edeceklerini vurguladı.

Karakaya, “Suçlular en ağır cezayı alana kadar, bu dava emsal bir dava olana kadar mücadelemiz devam edecektir’ dedi.

-“Başbakan kendisi ve tüm ekibi ile birlikte yanımızda olacak”

Karakaya şöyle devam etti:

“Başbakan kendisi ve tüm ekibi ile birlikte yanımızda olacak. Zaten kendisi de müştekidir. Her zaman yanımızdadırlar ve ailelere destektirler. Meclis komitesi tüm üyeleri ile yanımızda olacaklar.”

-İpekçioğlu

Aileler adına konuşan hukukçu Pervin Aksoy İpekçioğlu, ilk duruşmada davanın seyrinde olumsuz bir durum yaşanacağını düşünmediğini dile getirerek, bu davada ortaya konulan ve konulacak olan olgular ışığında, sanıklara isnat edilen suçun en kısa zamanda olası kasta döneceğine inanç belirtti.

-“Aksi bir durumda elbette mücadelemiz devam edecek… Bu binada en başından itibaren yapılan usulsüzlükler belgelerle apaçık ortadadır”

Aksi bir durumda elbette mücadelelerinin devam edeceğini vurgulayan İpekçioğlu, sözlerini şöyle sürüdü:

“Bu binada en başından itibaren yapılan usulsüzlükler belgelerle apaçık ortadadır. Elimizdeki tüm delilleri dürüst ve bilime inanan bilirkişilerin raporlarıyla da mahkemenin huzuruna taşıyacağız. Hukuk nosyonuna ve vicdana sahip olan adalet dağıtıcılarının, hukuku doğru uygulayacağına inanmakla birlikte, olası bir bilinçli taksir kusurunun uygulanması durumunda da olası kastı uygulatmak için hukuku onlara da öğretmeye devam edeceğiz.”

2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu’nda olası kast kusur türünün uygulanmasını gerektiren en somut olaylardan birinin İsias Otel örneği olduğuna dikkat çeken İpekçioğlu, “Olası kast bu durumda uygulanmayacaksa, artık uygulanma alanı için yazılan tüm gerekçeler kanun koyucu nezdinde yok anlamına gelecektir” dedi.

-Aktuğralı

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyesi Murat Aktuğralı da, kalplerine mezar olan şehre adalet aramak için gideceklerini ifade ederek “Çocuklarımız için yaktığımız adalet ateşinin Türkiye mahkemelerine ışık tutması için orda olacağız” dedi.

-“Hukuk mücadelemiz tüm sorumlular hak ettikleri cezayı alana dek bitmeyecek”

Davalarının sadece İsias Otel kayıpları için değil, bütün depremzedeler için olduğuna dikkat çeken Aktuğralı, hukuk mücadelelerinin tüm sorumlular hak ettikleri cezayı alana dek bitmeyeceğini vurguladı.

-Yiğittürk

Aileler adına konuşan bir başka isim Feriha Yiğittürk de, beklentilerinin yargılamanın olası kast olarak devam etmesi olduğunu söyledi.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren, İsias Otel ile ilgili zaafların sadece KKTC değil, Türkiye basınında da yer bulduğunu belirten Feriha Yiğittürk, “Bu dava olası kast olarak değerlendirilmeyecekse, hiçbir dava olası kast kapsamına alınmaz” dedi.

Yiğittürk şöyle devam etti:

“Karadeniz Teknik Üniversitesi raporu ihmalleri ortaya koyuyor. Deniz kumu kullanılmış, apartman olarak tasarlanan bina otele çevrilmiş.

Bu sürede KKTC halkı güçlü bir şekilde yanımızda oldu. Dava süreci uzun süre devam edecek. Sosyal medyada ortak bir örgütlenme var. Halkımızın yanımızda olduğunu görüyoruz. Bunun devam etmesini bekliyoruz.”

-Topukçuoğlu

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına konuşan Sena Bundak Topukçuoğlu da, bir taraftan çocuklarının acısını ilk günkü gibi yaşayıp nefes alamazken, diğer taraftan onların adaletini sağlamak için ayakta durduklarını söyledi.

Topukçuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük bir mutluluk ve heyecanla o ṣehre yolladığım çocuğum bana geri dönemedi. Hayatı çalınan evladım ve tüm kayıplarımız için hukuk mücadelemiz tüm sorumlular en ağır cezayı alana kadar devam edecektir.”

-İddianame

17 Kasım 2023’te hazırlanan iddianamede, sanıkların kusurlu olduğuna ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen bilirkişi raporuna yer verilmişti.

Raporda, dosya kapsamında kolon ve kirişlerin etriye aralıkları, kanca özellikleri, bindirme boyları, ankraj ve kenetleme boylarıyla ilgili eksikliklerin bulunduğu, donatı detayı eksikliklerinin binanın yıkılma nedenlerinden biri olabileceği, beton basınç dayanımlarının TS EN 13791 standardındaki değerlendirme kriterlerine göre gerekli şartları sağlamadığının tespit edildiği belirtilmişti.

Sanıkların, binanın yapım tarihinde geçerli olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları ifade edilen iddianamede, dönem itibarıyla bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu kaydedilmişti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, adalete ışık tutmak, suçluların olası kastla yargılanması için Türkiye Cumhuriyeti adaletine seslenmek, deprem suçlularının, taksir değil, olası kast ile yargılanması için mücadele başlatarak eylemler düzenlemişti.