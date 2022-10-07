banner875
banner815
Üreticiler kurtlarla mücadele edemiyor
Üreticiler kurtlarla mücadele edemiyor
9 0
Kırmızı şeytanlar Omonia’yı ikinci devrede geçti
Kırmızı şeytanlar Omonia’yı ikinci devrede geçti
16 0
 
UKÜ, YDÜ ve Levent gecenin kazananları
UKÜ, YDÜ ve Levent gecenin kazananları
16 0
Vatandaşlardan internet bağlantılarına isyan
Vatandaşlardan internet bağlantılarına isyan
9 0
Lefke ve Doğan’dan gol sesi çıkmadı
Lefke ve Doğan’dan gol sesi çıkmadı
29 0
113 0
Hayvancılar süt soğutma tankı hibe paralarını bekliyor
Hayvancılar süt soğutma tankı hibe paralarını bekliyor
9 0
banner878

İşbirliği genişletilecek

banner476

YDÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Salih Gücel’in Azerbaycan’da yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasında çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında yürütülen iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı

banner825
İşbirliği genişletilecek
 
 
Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof.  Dr. Salih Gücel, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi tarafından düzenlenen “Şuşa ve Çevresinin Biyolojik Çeşitliliği, Toprak ve Su Kaynakları: Geleceğe Bakış” toplantısına katıldı.
Prof. Dr. Salih Gücel’in 20-26 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nin davetlisi olarak Azerbaycan’da yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasında çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında yürütülen iş birliğinin güçlendirilerek devam edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.