İşbirliği genişletilecek

YDÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Salih Gücel’in Azerbaycan’da yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasında çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında yürütülen iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı





Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi tarafından düzenlenen “Şuşa ve Çevresinin Biyolojik Çeşitliliği, Toprak ve Su Kaynakları: Geleceğe Bakış” toplantısına katıldı.

Prof. Dr. Salih Gücel’in 20-26 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nin davetlisi olarak Azerbaycan’da yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasında çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında yürütülen iş birliğinin güçlendirilerek devam edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

