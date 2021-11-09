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İrlanda'dan Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 25 bin Euro bağış

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İrlanda'dan Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 25 bin Euro bağış
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Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), İrlanda’nın 25 bin Euro bağışta bulunduğunu açıkladı.
Bu katkıyla birlikte İrlanda’nın 2006 yılından itibaren komiteye toplam 375 bin Euro’luk mali yardımda bulunduğu belirtildi.
Komite, açıklamasında, bu fonların kayıp şahısların kalıntılarının kimliklendirilip, iade edilmesi ve aileleri uzun yıllardır etkileyen belirsizliği sona erdirmek amacıyla yürütülen, “Kıbrıs'taki Kayıp Şahısların Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kalıntıların İadesi’ne ilişkin KŞK Projesi”ni desteklediğini ve ailelerin acılarını hafifleten bu iki toplumlu projeyi yürütmek için bağışçı desteğine güvendiklerini kaydetti.
Proje çerçevesinde şimdiye kadar her 1020 kayıp kişi kimliklendirilip, ailelerine iade edildi.
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