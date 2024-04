İntergaz'da başarılı tatbikat

İntergaz, Lefkoşa Sanayi Bölgesi'ndeki LPG Dolum Tesislerinde başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi, bir kez daha güven tazeledi İntergaz, 2024 yılının ilk acil durum ve afet tatbikatını, Lefkoşa Sanayi Bölgesi'ndeki LPG Dolum Tesislerinde gerçekleştirdi. Tatbikat, oluşabilecek bir afet/acil durumda yapılacak müdahalelere her zaman hazırlıklı bulunmak ile mevcut planların uygulanması ve geliştirilmesi maksadı ile yapıldı. Tatbikat, İntergaz çalışanlarının yanı sıra Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı birimleri, Lefkoşa İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Yakın Doğu Hastanesi ilk yardım personelinin de katılımı ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildi. Başarılı ve örnek bir şekilde tamamlanan tatbikata, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, İtfaiye Genel Müdürü Ramadan Gürpınar, Çalışma Dairesi yetkilileri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ve basın katıldı. Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer, etkinlikle ilgili olarak, “Bu tatbikat hem şirketimizin hem de toplumumuzun afetlere karşı daha hazırlıklı olması için büyük bir adımdır. 2024’ün ilk tatbikatını başarıyla tamamlamış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.” dedi. Kencer, Şirketin afetlere hazırlıklı olabilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinenin sağlanmasını ve olası tehlikelere karşı müşterek müdahale etkinliğini pekiştirdiğini ve gelecekte de benzer tatbikatların devam edeceğini vurguladı. Ayrıca tüm sanayi kuruluşlarının ve işletmelerin bu gibi olası afet planlarını yapmalarının, bu planlara göre de eğitim ve tatbikatları yapmalarının gerekli olduğunu, İntergaz olarak da talep gelmesi halinde bu konuda her türlü yardım ve desteğe de her zaman açık olduklarını belirtti.