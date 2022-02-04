banner762
Vatandaş et yiyemez oldu
Vatandaş et yiyemez oldu
18 0
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
6 0
 
İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?
İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?
49 0
UKÜ farklı kazandı:37-10
UKÜ farklı kazandı:37-10
15 0
GG rahat kazandı
GG rahat kazandı
9 0
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
147 0
Kovid-19'dan iki ölüm daha
Kovid-19'dan iki ölüm daha
980 0
banner797

İnsanlık dramına “yetkimiz yok” savunması

banner476

Sağlık Bakanlığı, Bakanlığın bakımevlerinin yönetimini denetleme ve yaptırım uygulama yetkisine sahip olmadığını vurguladı

banner714
İnsanlık dramına “yetkimiz yok” savunması
 
 
 
Sağlık Bakanlığı, Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde Vakıflar İdaresi’nin tescil ettiği Halk Vakfı’na yönetimden el çektirildiğini ve yaşlıların tedavisinin Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede yürütüldüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yaşlıların bakım ve rehabilitasyonundan sorumlu devlet kurumu olduğuna da işaret ederek, “Açılmak istenen huzurevi ve bakımevlerinin açılmasına izin vermek, onları denetlemek, hatta maddi ve teknik yardım yapmak da dairenin görevleri arasındadır” dedi. 
Sınırüstü’ndeki yaşlı bakımevinin, Vakıflar İdaresi’nin tescil ettiği Halk Vakfı mütevelli heyeti tarafından idare edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Sosyal Hizmetler Dairesi, yaşlıların bakım ve rehabilitasyonundan sorumlu devlet kurumudur.  Ayrıca açılmak istenen  huzurevi ve  bakımevlerinin açılmasına izin vermek, onları denetlemek  hatta  maddi ve teknik yardım yapmak da dairenin görevleri arasındadır. Sağlık Bakanlığı , Temel Sağlık Hizmetler Dairesi, bakımevlerinin yönetimini denetleme ve yaptırım uygulama yetkisine sahip değildir. Dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi'nin hazırlamış olduğu raporların gereğini yerine getirmek de yine Sosyal Hizmetler Dairesi sorumluluğundadır. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ancak Sosyal Hizmetlerin yapmış olduğu denetimlere katkı sağlamak amacı ile katılır.  Sağlık Bakanlığı kendi görev yetki ve sorumluluk  alanında olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini hastaneler  ve sağlık merkezlerinde yerine getirmektedir. Şu anda Halk Vakfına yönetimden el çektirilmiş  ve oradaki yaşlılarımızın tedavisi   Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede  yürütülmektedir.”
 
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.