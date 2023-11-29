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“İnsanlarımızı soyup soğana çeviriyorlar”

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Dr. Gülgün Vaiz, çetelerin etrafta rahatça kol gezdiğini, son 1 ayda evine hırsız girmiş en az 15 aileyle konuştuğunu söyledi ve “İnsanlarımızı soyup, soğana çeviriyorlar” dedi

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“İnsanlarımızı soyup soğana çeviriyorlar”
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Doktor Gülgün Vaiz, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ülkede artan hırsızlık vakalarına dikkat çekerek, “Sizin de her an evinize hırsız girebilir ve kimsenin de umurunda değil” dedi.
Hamitköy, Dikmen, Boğaz, Yeni Boğaziçi, Girne, Alsancak, Yeni İskele ve daha birçok yerde hırsızlık vakaları yaşandığını belirten Vaiz, son 1 ayda evine hırsız girmiş en az 15 aileyle konuştuğunu, hırsızların neredeyse hepsinin aynı yöntemi kullandığını söyledi.
“Hepsi neredeyse aynı yöntemle, akşam saatleri, kameralar kayıt yaparken, profesyonel yöntemlerle girip, insanlarımızı soyup, soğana çeviriyorlar” diyen Vaiz, çetelerin etrafta rahatça kol gezdiğini vurguladı.
Vaiz, “Kimse kusura bakmasın, sebep ne olursa olsun failler yüzleri kamerada görülmesine rağmen yakalanmıyor. Neden? Yakalanmıyor mu? Yazıklar olsun” ifadelerine yer verdi.


 
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