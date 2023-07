Inner Wheel’de başkanlık görevini Akıle Kader devraldı

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Alasia’da başkanlık görevini Akıle Kader devraldı.

Inner Wheel’den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Alasia’da olağan genel kurul toplantısı ile birlikte görev devri de yapıldı.

Temmuz 2023 ile başlayan yeni dönemde Bölge Başkanlığını, Işın Ramadan Cemil’den iki yıldır Bölge Asbaşkanlık görevini yürüten Akıle Kader devraldı.

Açıklamaya göre 100’den fazla ülkede 4,000 kulüp ve yaklaşık 120.000 üyeye sahip Inner Wheel, Dünya’nın en büyük kadın sivil toplum örgütü olup, Birleşmiş Milletler’de de 5 gözlemci üye bulunduruyor.

Inner Wheel’de “Bölge” olarak tanımlanan, ülkede karşılığı federasyon çatısı altında Lefkoşa’da 4, Girne’de 4, Mağusa’da 1 ve Güzelyurt’ta 1 olmak üzere toplam 10 kulüp ve 418 üye faaliyet gösteriyor. Kuzey Kıbrıs’ta ilk kulüpler, Lefkoşa Sarayönü ve Girne IW, 2000 yılında kuruldu, uluslararası tanınma uzun uğraşlar sonucu 2005’te gerçekleşti, üye sayısı ve kulüp sayısının artışı ile birlikte 2021’de uluslararasında bağımsız “Bölge” olma hakkı kazanıldı.

Akıle Kader: “Bu yıl bizim için ayrı bir önem arz ediyor… Inner Wheel’in kuruluşunun 100. yılını kutlayacağız”

2023-2024 Dönemi Bölge Başkanlığı görevini devralan Akıle Kader, bu yılın kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini, Inner Wheel’in kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayacaklarını ve aynı zamanda üç yılda bir yapılan Dünya IW Konvansiyonu’na katılacaklarını kaydetti.

Akıle Kader, bu yılın teması olan “Bir Işık Yak” doğrultusunda kulüplerin üreteceği projeler ile ülkede ve yurt dışında, kadını güçlendirmek, çocuk ve gençler için çalışmak, özellikle son yıllarda ülkemizde artan çevre kirliliği için farkındalık yaratmak, sağlık ve özel ihtiyaçlı bireyler için projeler üretmek ve genel olarak Bölge’nin adını ve kadınlarımızın başarılı projelerini her platformda duyurmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

-Yeni dönemin yönetim kurulu

Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Alasia’nın Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: “Akıle Kader, Işın Ramadan Cemil, İmren Gürbaşar, Tamay Uluğ, Zehra Deniz Yüksel, Eser Özyalçın, Birgül Beyatlı, Münevver Nizam ve Damla Boğaç Emiroğlu.”