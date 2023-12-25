İlaçlara bir zam daha

Türkiye’den ithal edilen tüm ilaçlara bugün itibariyle %25 zam yapılacak

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği eski Yönetim Kurulu üyesi, eczası Dicle Tekiner, Türkiye’den ithal edilen tüm ilaçların yarın itibariyle %25 zam yapılacağını söyledi.

Tekiner’in paylaşımı şöyle:

25 Aralık 2023 itibarı ile Türkiye Cumhuriyeti ile eş zamanlı olarak Türkiye’den ithal edilen tüm ilaçlara %25 oranında zam gelecektir. Temmuz 2023’de TC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan kur ayarlamasından sonra, TL’deki değer kaybına rağmen ilaç ödemelerinde kullanılan 1 Euro ederi 5 aydan sonra ilk kez güncellenerek 14.04TL’den, 17.55TL’ye yükseltilecektir.

Bugünkü 1 Euro ederinin 32.30TL olduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman, güncellenen kurun piyasadaki ilaç eksikliğine iyi yönde herhangi bir katkısı olmayacağını düşündüğüm gibi, TL’deki değer kaybı devam eder ve ilaç geri ödemelerindeki kurlar düzenli olarak güncellenmezse sıkıntı giderek büyüyecektir.

Özellikle Avrupa’dan TC’ye yatırım yapan firmalar, geri ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle yavaş yavaş Türkiye piyasasından çekilmeye başladı. Aylardır ekonomik koşullar kötüye gider ve iğneden ipliğe her ürüne zam gelirken ilaç fiyatlarının aylarca güncellenmemesi halk sağlığını tehdit edecek boyutta ilaç eksikliklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Zam haberleri, bunca ekonomik yük arasında doğal olarak toplumda bir tepkiye neden olsa da sağlığın tasarrufu olmaz.

