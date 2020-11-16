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İkisi yerel, 4 yeni vaka

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İkisi yerel, 4 yeni vaka

Sağlık Bakanı  Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1748 olduğunu, 2’si yerel 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı. 

16 Kasım Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1748

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

Ülke dışından gelen vakalar: 2

Karantinada pozitife dönen temaslı vakalar: 0  

Yerel vakalar: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: 0

Yapılan Toplam Test Sayısı: 246 bin 548 

Toplam Vaka Sayısı: 1003 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 951 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 47 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 38 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 0

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