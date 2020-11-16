İkisi yerel, 4 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1748 olduğunu, 2’si yerel 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
16 Kasım Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1748
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
Ülke dışından gelen vakalar: 2
Karantinada pozitife dönen temaslı vakalar: 0
Yerel vakalar: 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: 0
Yapılan Toplam Test Sayısı: 246 bin 548
Toplam Vaka Sayısı: 1003
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 951
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 47
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 38
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 0