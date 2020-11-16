Güney'de 107 vaka daha

Güney Kıbrıs’ta 107 koronavirüs vakası daha saptandı.

Rum haber kaynaklarına göre son 24 saatte yapılan 3 bin 679 test sonucunda 107 yeni vakaya rastlandı. Böylece Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 7 bin 285’e yükseldi.

Ayrıntılı olarak mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı: