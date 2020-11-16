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Güney'de 107 vaka daha

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Güney'de 107 vaka daha

Güney Kıbrıs’ta 107 koronavirüs vakası daha saptandı.

Rum haber kaynaklarına göre son 24 saatte yapılan 3 bin 679 test sonucunda 107 yeni vakaya rastlandı. Böylece Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 7 bin 285’e yükseldi.
Ayrıntılı olarak mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 369 numuneden 73 vaka tespit edildi.
  • Özel girişim yoluyla alınan 159 numuneden 6'sı tespit edildi.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 155 örnekten 9'u tespit edildi.
  • Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolünde alınan 252 numuneden 2 vaka tespit edildi.
  • Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol kapsamında alınan 776 numuneden 8 vaka belirlendi.
  • Huzurevleri ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 107 vakadan 3'ü tespit edildi.
  • Limasol ve Baf İlçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Limasol İlçesinden alınan 719 numuneden 1 vaka tespit edildi.
  • Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Baf İlçesinden alınan 435 numuneden 1 vaka belirlendi.
  • Limasol ve Baf vilayetlerinden muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Lefkoşa ilçesinden alınan 646 numuneden 2 vaka belirlendi.
  • Arsos köyünden alınan 61 numuneden 2 vaka belirlendi.
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