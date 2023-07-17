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İkisi çocuk dört kişi yaralandı

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Ercan - İskele anayolunda iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada ikisi çocuk dört kişi yaralandı

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İkisi çocuk dört kişi yaralandı
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Ercan - İskele Anayolu üzerinde, dün meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk dört kişi yaralandı.
Kaza Saat 17:15 sıralarında meydana geldi.
53 yaşındaki Songül Seçkin Chrıstensen, yönetimindeki ZSB 785 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Serdarlı civarında gidişine göre yolun sağında bulunan Ejder Petrole dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olup düz İskele istikametine doğru seyreden 49 yaşındaki Yılmaz Taşkın yönetimindeki SN 445 plakalı araçla çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan ZSB 785 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki Çınar Alexander Chrıstensen ve SN 445 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ceylan Taşkın ile 8 yaşındaki Nursina Taşkın (K-8) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.
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