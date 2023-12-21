“İkinci bir KTHY faciası yaşanmasın”

DAÜ çalışanları ve yönetimi, protokol görüşmelerinde hükümetten talep ettiği düzenlemeler için Meclis önünde eyleme gitti. DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Katırcıoğlu “Ülkede ikinci bir KTHY faciasının yaşanmasını istemiyoruz” dedi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde örgütlü üç sendika DAÜ-SEN, DAÜ BİRSEN ve DAÜ-PER-SEN sürdürülen protokol görüşmelerinde hükümetten talep ettiği "muvazzaf-tekaüdiyeli personel ile ilgili düzenleme talebindeki ısrarı belirtmek ve bu süreçte hükümetin sorumluluğunu vurgulamak" için Cumhuriyet Meclisi önünde eylem düzenledi.

Yönetim Kurulları düzeyinde gerçekleştirilen eylemde DAÜ’den emekliye ayrılan memur statüsündeki personelin, DAÜ üzerindeki mali yükünün Maliye tarafından üstlenilmesinin yanı sıra üniversite araştırmalarına yönelik bir fon oluşturulması talepleri de dile getirildi.

DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Ercan Hoşkara eylemde yaptığı konuşmada, DAÜ’nün içinde bulunduğu mali durumdan çıkış yolu için hem hükümet hem DAÜ yönetimi hem de sendikaların atması gerekli adımlar bulunduğunu, sorunların çözümüne yönelik protokol taslağının bir türlü sonuca ulaştırılamadığını kaydetti.

DAÜ’deki bütçe açıklarının Bakanlar Kurulu tarafından kapatılması gerekirken, 2019 yılından bu yana hükümetin “seyirci kalmasından” dolayı sorunların bugünlere geldiğini ifade eden Hoşkara, DAÜ’nün bugünkü kötü mali tabloya sahip olmasında hükümetin yüksek öğretimde nitelik yerine niceliğe önem vermesi ve kalitenin düşürülmesinin etkili olduğunu kaydetti.

Muvazzaf kadrodan emekli olanların maaş yükünün daha önceden siyasi iktidarlar tarafından yasal düzenlemelerle belirlendiğini ve bu yükün Devlet tarafından üstlenilmesi gerektiğini söyleyen Hoşkara, üniversitenin içinde bulunulan kriz ortamında bu yükün altından kalkmasının mümkün olmadığını belirtti.

DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ- BİRSEN) Eş Başkanı Buğu Sümen Cohar da, DAÜ’nün sürdürülebilir yapıya yeniden kavuşabilmesi için hükümetin bir an önce gerekeni yapmasının elzem olduğunu bildirdi.

DAÜ Personel Sendikası (DAÜ-PER-SEN) Başkanı Erdal Altun da, Hükümeti DAÜ’ye sahip çıkmaya davet etti.

DAÜ Rektörlüğü adına konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ise, “Ülkede ikinci bir KTHY faciasının yaşanmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Küçük bir adanın yarısında 30’a yakın üniversite izni verilerek rekabet koşullarının ortadan kaldırıldığını söyleyen Katırcıoğlu, DAÜ’nün kalitesinin düşürülmeye çalışılmasının yerine, diğer üniversitelerin kalitesinin DAÜ seviyesine yükseltilmesi çağrısı yaparak, bunun, toplumda açılacak yaraları engelleyeceğini belirtti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, DAÜ’nün sürdürülebilir yapıya ulaştırılması gerektiğini belirterek, DAÜ’nün tüm toplumun sahiplendiği bir üniversite olduğuna dikkat çekti. Kılıç, içinde bulunulan haksız rekabet koşullarında birtakım beklentiler içine girdiklerini, Başbakanın da konuya hassasiyetini bildiklerini, dolayısıyla üniversitedeki iç barışı da sağlayacak söz konusu protokolün bir an önce kabul edilip uygulanmasını dilediklerini belirtti.

