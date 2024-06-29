İkidereli'ye son veda

Dışişleri Bakanlığı emekli Protokol Müdürü Muhittin İkidereli son yolculuğuna uğurlandı

Dışişleri Bakanlığı emekli Protokol Müdürü Muhittin İkidereli yaşamını yitirdi.

İkidereli için önce uzun yıllar çalıştığı Dışişleri Bakanlığı’nda tören düzenlendi, ardından cenazesi, dün ikindi namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi.

Lefkoşa’da 4 Şubat 1946’da doğan İkidereli, Dışişleri Bakanlığı’nda uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İkidereli’nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında, “Dışişleri Bakanlığı emekli Protokol Müdürlerimizden iyi insan Muhittin İkidereli’nin vefatından derin bir üzüntü duydum. Bakanlığımıza yaptığı değerli katkıları daima hatırlayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadelerini kullandı.

