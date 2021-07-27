İki ünite A RH + kana ihtiyaç var

Yıldız Üçüncü için 2 ünite A RH + Kana ihtiyaç var. Kan verebilecek olanların Yakın Doğu Üniversite Hastahanesine basvurmaları rica olundu.
İletişim: 0533 862 93 77
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