İki trafik kazası

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, 1 araç sürücüsü tutuklandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ali Yücedağ (E-26), 70 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UY 131 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu önünde seyreden Paul Anthony Wright (E-74) yönetimindeki NH 192 plakalı salon araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan NY 192 plakalı araç, sol yan kısmı ile çelik bariyerlere çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. UY 131 plakalı araç sürücüsü Ali Yücedağ tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Girne'deki kazada da sürücü tutuklandı

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda ise Ihor Arshulik (E-28), 180 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HP 537 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan HP 537 plakalı araç, banket içerisindeki su kanalına düşüp tavanı üzerine devrilip durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Ihor Arshulik tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

