banner913
banner932
KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye sıfatıyla temsil edildi
KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye sıfatıyla temsil edildi
6 0
Başbakan Üstel başkanlığındaki bir heyet bugün Adıyaman’a gitti
Başbakan Üstel başkanlığındaki bir heyet bugün Adıyaman’a gitti
8 0
 
Toplu konut için imzalar atıldı
Toplu konut için imzalar atıldı
19 0
Engelsiz Yaşam Evi Projesi hayata geçiyor
Engelsiz Yaşam Evi Projesi hayata geçiyor
6 0
Alayköy’de temeli olmayan ev mühürlendi
Alayköy’de temeli olmayan ev mühürlendi
37 0
Motodragcılar Mevlevi’yi inletecek
Motodragcılar Mevlevi’yi inletecek
9 0
Mimoza Beach Hotel’de eğlence dolu çocuk şenliği yapıldı
Mimoza Beach Hotel’de eğlence dolu çocuk şenliği yapıldı
25 0
banner915

Başbakan Üstel başkanlığındaki bir heyet bugün Adıyaman’a gitti

banner476

Gazimağusa Türk Maarif Koleji Voleybol Takımı’nın da yaşamını yitirdiği depremle ilgili devam eden yargı süreci hakkında bilgi almak ve soruşturmada ifade vermek amacıyla Başbakan Ünal Üstel başkanlığında bir heyet bugün Adıyaman’a gitti.

banner825
Başbakan Üstel başkanlığındaki bir heyet bugün Adıyaman’a gitti
banner931
Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, heyette, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, hukukçular ve danışmanlar yer alıyor.
 
Adıyaman’da deprem felaketinde yaşamlarını yitiren "Şampiyon Melekler"in devam eden İSİAS Otel soruşturması süreci hakkında bilgi alınacağı ve kurtarma faaliyetlerinde yer alanların ifade vereceği belirtildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.