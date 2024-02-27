İki toplumlu güneş enerjisi santraliyle ilgili görüşmeler Avrupa Komisyonu başkanlığında başladı

Adada yapılması öngörülen iki toplumlu güneş enerjisi santralinin kurulumuna ilişkin görüşmelerin Avrupa Komisyonu başkanlığında başladığı kaydedildi.

Adada ilk olacak santralin kurulumuna ilişkin Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ön fizibilite çalışmasının sonuçları, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteği Genel Müdürü Mario Nava'nın başkanlığında her iki toplumunun temsilcileriyle yapılan toplantıda ele alındı.

Avrupa Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Nava toplantıdaki konuşmasında, söz konusu projenin büyük bir potansiyel taşıdığına işaret ederek, projenin iki toplumu birbirine daha da yakınlaştırabileceği, enerji konusunda daha fazla iş birliğini teşvik edebileceği ve AB'nin “Yeşil Düzen” hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olabileceğini kaydetti.

Nava, “Bu proje, yeni Birleşmiş Milletler temsilcisinin iki toplum arasında ortak bir zemin arayışında olduğu bir döneme denk gelmektedir. Bu nedenle projenin bir sonraki aşamaya geçebilmesi adına toplumları bir an evvel tüm detaylar üzerinde mutabakata varmaya teşvik ediyorum." dedi.

- Ara bölge yapılması planlanan güneş enerjisi santrali hakkında

AB'nin Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı yardım programı kapsamında finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile iş birliği içinde yürütülen ön fizibilite çalışması, ara bölgede yer alacak ve fotovoltaik teknolojisi ile 3 saatlik bir depolama kapasitesine sahip bataryalar kullanarak 36 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santralinin kurulmasını öngörüyor.

Güneş ışığının var olmadığı zamanlarda bile güneş enerjisinden yararlanmayı mümkün kılacak depolama tesisinin, bu teknolojinin yaygınlaşmasını teşvik edeceğine ve iki toplum tarafından kabulü halinde, önemli bir güven artırıcı önlem olacağına inanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, izlenecek yol haritası konusunda mutabakat sağlandığında, Komisyon’un güneş enerjisi santralinin tasarımı ve inşası için uluslararası bir ihale hazırlamaya ve başlatılmasına yardımcı olmaya hazır olduğu belirtildi.