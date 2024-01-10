İki bölgede 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

Güzelyurt'ta alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Serhatköy'de bazı bölgelere yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruya göre, yarın 10:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Serhatköy Barış Caddesinde, Şht. Nihat Hasan sokak, Yeni sokak, Naci Talat sokak ve Fazıl Küçük sokak bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Öte yandan Karşıyaka Yangın Gözetleme Kulesi’nin doğusunda kalan bölgeye yarın elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim şebekesinde proje çalışması yapılacağından 10.00- 13.00 saatleri arasında bu bölgede elektrik kesintisi olacak.

