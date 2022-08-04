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"İki aydır bir cümle cevap yok"

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CTP Milletvekili Ürün Solyalı, özel jet izninin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, soruşturmasının akıbetinin ne olduğuna yönelik Başbakanlık ve PGM'ye sorduğu sorulara iki aydır cevap iletilmediğini vurguladı

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"İki aydır bir cümle cevap yok"

 
CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “özel jet izni” ile ilgili olayın üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlattı, soruşturmasının akıbetinin ne olduğuna yönelik Meclis aracılığıyla Başbakanlık ve Polis Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak sorduğu sorulara ise 2 aydır 1 cümle cevap iletilmediğini açıkladı.
Solyalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: 
Özel Jet izni ile ilgili olay üzerinden 2 yıl geçti. Meclis aracılığı ile Başbakanlık ve Polis Müdürlüğüne yazılı olarak sormuş olduğum sorulara 2 aydır 1 cümle cevap iletilemedi.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün güncel yöntemine göre hazırlanan KKTC YOLSUZLUK BAROMETRESI raporunda, anket katılımcılarının yüzde 89’u, yolsuzluğun Kuzey Kıbrıs’ta ‘büyük, ya da çok büyük’ bir sorun olduğuna inandıklarını belirtti.
Yolsuzlukla mücadelede kurumların yapısından, kültürel değişime kadar almak zorunda olduğumuz daha çok YOL olduğu da açık.
NE OLMUŞTU?
Haziran 2020’de KKTC Havalimanı'na inen ve karantina kurallarına uymayan VIP yolcuları taşıyan özel jet, KKTC'de hükümet krizine dönüşmüştü. Turizm bakanı görevden alınmış, ziyaretin nedeni olan ihale iptal edilmişti.
 
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