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Hurda otobüs, kütüphaneye çevrildi

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Hurda otobüs, kütüphaneye çevrildi
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Değirmenlik Lisesi’ndeki geri dönüşüm projesi ile hurdalıkta atıl durumda bulunan otobüs, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) da desteği ve öğretmen öğrenci işbirliğiyle kütüphaneye dönüştürüldü.
Kütüphaneye, “Şampiyon Melekler ve Birkan Uzun Kütüphanesi” adı verildi.
Projenin gerçekleştirilmesinde öncü olan Değirmenlik Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Engin Sesli ve Tarih öğretmeni Kezban Demirelişçi, “Bu güzel projeye depremde yitirdiğimiz canlarımız Şampiyon Meleklerimizin ve kaza sonucu hayatını kaybeden Birkan Uzun'un adı verilerek isimleri yaşatılacaktır” dedi.
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