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“Hükümet, unutulmayacak bir ilki yaşattı”

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Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Nisan ayında hükümete yazı göndererek, her yıl Haziran ayında gerçekleşen Ara Seçim için gün belirlemeleri talebinde bulunduklarını ancak Anayasa'yı ihlal etme pahasına hükümetten yanıt alamadıklarını anlattı

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“Hükümet, unutulmayacak bir ilki yaşattı”

Ülkemiz gündemlerinden bir tanesi olan seçim konusu herkesin aklında dönen bir düşünce haline geldi.
Mevcut hükümetin Nisan ayında bir seçim tarihi belirleyerek, Haziran ayında Ara Seçim yapması gerekirken tam aksine öyle bir gündem söz konusu değilmişçesine bir duruş sergiledi.
Üstelik Anayasa’da da 2017 yılında yürürlüğe sokulan ‘Ara Seçim yapılması’ kararını da ihlal eden Hükümet, her şey yolundaymış gibi davranıyor.
Dün sabah BRT +45 programına katılan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, hükümetin bu tutumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak, Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nun yeni döneminin başlamasına ilişkin değerlendirme yaptı.
Şefik, Nisan ayında hükümete yazı göndererek, her yıl Haziran ayında gerçekleşen Ara Seçim için gün belirlemeleri talebinde bulunduklarını ancak Anayasa’yı ihlal etme pahasına hükümetten yanıt alamadıklarını anlattı.
Şefik, konuşmasına şöyle devam etti:
“KKTC’de bir ilk yaşandı. Anayasayı ihlal etme pahasına bize tarih vermediler” diyen Şefik, önümüzdeki Haziran ayında da seçimin yapılamayacağını ve direkt olarak 2023 Genel Seçim’e gidileceğini ifade etti.
Şefik, 2017 yılında Ara Seçim yapılması konusunda anayasal bir düzenleme yapıldığını vurgulayarak,  niye cevap verilmediği sorusunu hükümete yönelttiğinde ise ‘Belli değil mi neden cevap vermediğimiz’ yanıtını sözlü olarak aldığını açıkladı.
Ara seçimlerin Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’na verilen tarihle birlikte seçim takvimine işlendiği bilgisini veren Şefik, hükümetin şu andan sonra herhangi bir değişiklik yapmasının imkânsız olduğunu ve zaten yetiştiremeyecekleri düşüncesinde olduğunu kaydetti.
 
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