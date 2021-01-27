Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, kapanma kararının alınmasını “geç ama doğru” bir karar olarak niteledi



Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Girne ve Lefkoşa için “bölgesel ‘tam’ kapanma” kararının alınmasını “geç ama doğru” bir karar olarak niteledi.

Ataser, “Biz bunu 15 gün öne konuşuyorduk… Bu önerimizi, bölgedeki doktorlarla konuşarak üretmiştik. Ama maalesef sözümüz zamanında dinlenmedi” dedi.

Ataser, “15 gündür kapanalım dedik, dinletemedik; 4 gün önce bölgesel kapanalım dedik, yine dinletemedik. Bugün (dün) geç alınan bir karar var ama en azından önümüzü görebileceğiz” ifadelerini kullandı.

Ataser, kararın geç alınmasından dolayı son bir haftada vaka ve temaslı sayısının daha da arttığını dile getirdi.

Bu süreçte bölge esnafından; halkına, bazı gazetecilere kadar çok fazla kişiden eleştiri aldığını söyleyen Ataser, “Şimdi benim konuştuklarımı konuşuyorlar. Lütfen herkes yapıcı eleştiri yapsın. Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum, önce sağlık diyorum” dedi.

“Söylediklerim maalesef gerçekleşiyor” diyen Ataser, “Tüm belediyeler şu an kapanmak istiyor. 15 gün önce konuştuklarım, bugün doğrulandı. Esnaf artık kapanmanın şart olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

