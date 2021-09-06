banner583
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
61 0
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
30 0
 
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
34 0
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
37 0
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
95 0
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
28 0
Okul alışverişi el yakıyor
Okul alışverişi el yakıyor
39 0
banner661

“Hükümet, kurultay uğruna ülkeyi felakete sürüklüyor”

banner476

TDP Başkanı Özyiğit, “Ülke olarak biz de her anlamda yeni bir yapılanmaya gitmeliyiz. Karar mekanizmaları bizim kontrolümüzde olmalı. Bundan asla taviz vermemeliyiz” dedi

banner666
“Hükümet, kurultay uğruna ülkeyi felakete sürüklüyor”
 
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP Lefkoşa İlçesi 7. Olağan kongresinde
yaptığı konuşmada, “Ülke olarak biz de her anlamda yeni bir yapılanmaya gitmeliyiz, bu kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ancak bunu yaparken de bir hususa özellikle dikkat etmeliyiz. Bu ülke bizim, bu ülkede söz yetki karar da bizim olmalı, karar mekanizmaları bizim kontrolümüzde olmalı. Bundan asla taviz vermemeliyiz” dedi. 
UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin böyle bir gailesi olmadığını, dahası “müdahaleleri davet eder bir yapıda” olduklarını, hatta daha da ileri giderek, tüm yetki ve sorumluluklarını devrettiklerini iddia eden Özyiğit,  “Müdahalelerle kurulan bu yapının önceliği toplum değil, önlerine konulan istekleri yerine getirmektir. Bunu da hiç çekinmeden yapıyorlar, ama bilsinler ki bu şekilde davranarak halka karşı büyük saygısızlık yapıyorlar” görüşünü ortaya koydu.
TDP Başkanı Özyiğit, halkın fakirleşmesine, işsizliğin artmasına, esnafın batma noktasına gelmesine neden olduğunu savunduğu hükümetin, “kamu maliyesini düzeltme” bahanesiyle tüm toplumun sağlığını riske attığını öne sürdü.
“Kurultay uğruna ülkeyi felakete sürüklüyor” diyen Özyiğit, “İş bilmezlik ve sorumsuzluk nedeniyle testler konusunda tam bir kaos yaratıldığını, test sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığını” belirtti.
Özyiğit, “Test sayısı düşmesine rağmen vaka sayısı aynı oranda seyretmektedir. Bu da bulaşın hızla arttığını göstermektedir. Böylesi bir durumda testleri artırmak gerekirken azalmasına neden olan hükümet toplum sağlığını riske atmıştır. Bu şekilde salgın daha da yaygınlaşacak. Herkesin gördüğünü hükümet edenler göremiyor mu, yoksa tek dertleri koltuk mu” diye sordu.
Vakaların yüksek rakamlarda seyrettiğini, ölümlerin arttığını, mevcut kapasitenin artık zorlandığını belirten Özyiğit, “Tehlike çanları artık daha güçlü çalıyor. Buna rağmen öncelikleri halen atamalar ve kurultay. Bu şekilde hem topluma hem ülkeye zarar veriyorlar” dedi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.