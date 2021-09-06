“Hükümet, kurultay uğruna ülkeyi felakete sürüklüyor”

TDP Başkanı Özyiğit, “Ülke olarak biz de her anlamda yeni bir yapılanmaya gitmeliyiz. Karar mekanizmaları bizim kontrolümüzde olmalı. Bundan asla taviz vermemeliyiz” dedi



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP Lefkoşa İlçesi 7. Olağan kongresinde

yaptığı konuşmada, “Ülke olarak biz de her anlamda yeni bir yapılanmaya gitmeliyiz, bu kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ancak bunu yaparken de bir hususa özellikle dikkat etmeliyiz. Bu ülke bizim, bu ülkede söz yetki karar da bizim olmalı, karar mekanizmaları bizim kontrolümüzde olmalı. Bundan asla taviz vermemeliyiz” dedi.

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin böyle bir gailesi olmadığını, dahası “müdahaleleri davet eder bir yapıda” olduklarını, hatta daha da ileri giderek, tüm yetki ve sorumluluklarını devrettiklerini iddia eden Özyiğit, “Müdahalelerle kurulan bu yapının önceliği toplum değil, önlerine konulan istekleri yerine getirmektir. Bunu da hiç çekinmeden yapıyorlar, ama bilsinler ki bu şekilde davranarak halka karşı büyük saygısızlık yapıyorlar” görüşünü ortaya koydu.

TDP Başkanı Özyiğit, halkın fakirleşmesine, işsizliğin artmasına, esnafın batma noktasına gelmesine neden olduğunu savunduğu hükümetin, “kamu maliyesini düzeltme” bahanesiyle tüm toplumun sağlığını riske attığını öne sürdü.

“Kurultay uğruna ülkeyi felakete sürüklüyor” diyen Özyiğit, “İş bilmezlik ve sorumsuzluk nedeniyle testler konusunda tam bir kaos yaratıldığını, test sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığını” belirtti.

Özyiğit, “Test sayısı düşmesine rağmen vaka sayısı aynı oranda seyretmektedir. Bu da bulaşın hızla arttığını göstermektedir. Böylesi bir durumda testleri artırmak gerekirken azalmasına neden olan hükümet toplum sağlığını riske atmıştır. Bu şekilde salgın daha da yaygınlaşacak. Herkesin gördüğünü hükümet edenler göremiyor mu, yoksa tek dertleri koltuk mu” diye sordu.

Vakaların yüksek rakamlarda seyrettiğini, ölümlerin arttığını, mevcut kapasitenin artık zorlandığını belirten Özyiğit, “Tehlike çanları artık daha güçlü çalıyor. Buna rağmen öncelikleri halen atamalar ve kurultay. Bu şekilde hem topluma hem ülkeye zarar veriyorlar” dedi.

