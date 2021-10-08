“Hükümet, halkın geleceğe güvenle bakabilmesini sağladı"

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin tüm olumsuz şartlara rağmen Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle bakabilmesini sağladığını ifade etti



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner’i kabul etti.

Saner, UBP’nin 46. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar’a vefa ve teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

UBP Genel Başkanı Ersan Saner ziyarette yaptığı konuşmada, UBP’nin 46. yıl dönümünde eski genel başkan Tatar’ı ziyaret edip, hem vefa hem de teşekkür etmek için huzurunda olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, bugün, hükümetin tüm olumsuz şartlara rağmen Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle bakabilmesini sağladığını ifade etti.

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla başlattığı ziyaretler kapsamında, 3. Cumhurbaşkanı UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret etti.

“UBP sizin de bize öğrettiğiniz üzere KKTC’nin teminatı olan ve KKTC’yi daha ileriye taşımak için bütün gücünü ortaya koyan bir parti” diye konuşan Saner, geçmişe bakıldığında yoğun icraatların hep UBP’nin iktidar olduğu dönemlerde geçekleştirildiğinin görüldüğünü ve bu icraatların gerçekleştirilmesinde en önemli aktörün 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu olduğunu dile getirdi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Yürütülmesi zor bir koalisyon kurdunuz, zorluklar da olacak. Seçim tarihine kadar daha fazla sorun olmadan inşallah hükümeti götürürsünüz” diye konuşan Eroğlu, KKTC halkının vefalı olduğunu, kimin devlete sahip çıktığını da görüp ona göre davranacağını belirtti.



