“Beş bin yeni üye yapılması beni korkutmuyor”

UBP Genel Başkan Adayı Sucuoğlu, 17 bin üyenin oy kullanacağı kurultayda, şu andaki yönetimin son dönemde yaptığı üyelerle ilgili bir çekincesi olmadığını belirterek, “5 bin yeni üye yapılması beni korkutmuyor” dedi



UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, kurultayda aday olanların, yarışa girenlerin üyesine, halkına ve kendisine güvenmesi gerektiğini belirterek, Türkiyeli yetkililerin adının kurultaya karıştırılmak istendiğini ve “Türkiye benim yanımdadır, diğerlerinin değil” iması yaratmaya çalışıldığını ama bunu doğru bulmadıklarını söyledi.

17 bin üyenin oy kullanacağı kurultayda, şu andaki yönetimin son dönemde yaptığı üyelerle ilgili bir çekincesi, şüphesi olmadığını ifade eden Sucuoğlu, “5 bin yeni üye yapılması beni korkutmuyor. Ben yeni üye yapmadım. Yapılanları da incelemedim. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

Sucuoğlu, kurultaya kısa bir süre kalmışken üyelerden beklentilerinin de ötesinde ilgi ve destek gördüğünü söyleyerek, üyelerin, kurultayın ne kadar önemli olduğunu idrak ettiğini, önümüzdeki 4-5 yıla damga vuracağını bildiklerini vurguladı.

Bir parti başkanının lider olabilmesi için öncelikle kurultaydan geçmesi ve üyeden güçlü destek alması gerektiğini belirten Sucuoğlu, “Liderlik için önce kişi üyenin önünden geçecek. Binlerce üyenin gücünü almış, onların seçimiyle gelen bir parti başkanı liderlik yapabilir” dedi.

Sucuoğlu, “Bir önceki kurultay iptal olmamış ve seçimi kazanmış olsaydım erken genel seçime gitmiş olacaktım” diyerek, şu andaki hükümet oluşumunu yamalı bohçaya benzetti.

Azınlık hükümetinde 6 bacak olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, “YDP ve DP ikiye bölündü. Bağımsızlar ve UBP ile hükümet 6’ya bölündü” şeklinde ifade

Faiz Sucuoğlu, “Böyle yamalı bohça hükümet olmaz. Seçime gitseydik oy sayımızı artıracaktık. Aynı heyecan yine var. Bu heyecan devam ederse UBP tek başına iktidar olabilir. Geçen defa bu heyecanı kurultaya bir hafta kala hissetmiştim, şimdi 5 hafta öncesinden görüyorum” dedi.

Şubat ve mart aylarında erken seçim görüldüğünü anlatan Sucuoğlu, “Kazanırsam, yönetim kadroları, parti meclisi ve milletvekilleriyle birlikte karar alacağım” dedi.

Başbakanın kurultayda kaybetmesi durumunda hükümetin düşeceğini ifade eden Sucuoğlu, “Kurultayda kazanan, başbakan olur. Ya seçim hükümeti ya da azınlık hükümeti kurulur. Kaybeden başkan, başbakan olarak orada duramaz” şeklinde konuştu. Kurultaydan sonraki sürecin, ülkenin ekonomisiyle ilgili olacağından bahseden Sucuoğlu, “Bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasını başaracağız. Radikal karar ve bedel ödeme gerekirse olacak. Statükodan kurtulmalıyız” ifadelerini kullandı.



