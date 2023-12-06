“Hukuki takip, en iyi şekilde yapılacak”

Şampiyon Melekler’in aileleri ile görüşen Büyükelçi Feyzioğlu, yargıyı beklerken hukuki takibin en iyi şekilde yapılacağını vurguladı

Şampiyon Melekler’in aileleri Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde saat 15,30’da gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Feyzioğlu, “Acınızı yürekten paylaşıyorum, anlıyorum diyemem bu acıyı yaşamadan anlamak mümkün değil” dedi.

Tüm cenazelere yetişmeye çalıştığını, uçaktan inerken orda olmaya gayret ettiğini, beklerken orada olduğunu yaşananları gördüğünü belirten Feyzioğlu, öncelikle evlatlara Allah'tan rahmet diledi.

“Size baş sağlığı dilemiyorum bunun çok ağır bir cümle olduğunu düşünüyorum, zaman sizin için 6 Şubat’ta durdu dünya dönmüyor bunu anlayabiliyorum” diyen Feyzioğlu, ailelerin çoğunu kabristanda gördüğünü, kendisinin de düşünmek için bile kabristana gitmeye başladığını söyledi.

Feyzioğlu, şu anda önceliğin adalet olduğunu bildiğini, diğer önceliğin de evlatların hatırasını yaşatmak olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini dile getirerek, ikinci konuyla ilgili TC Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla görüştüğünü “ailelerin biz bir noktaya getirelim siz destek verin” talebi için beklemede olduklarını anlattı.

Şampiyonların anılarının bu güzel ülkede birleştirici olmasını, yaşananların unutulmadan ders olmasını sağlamak istediklerini belirten Feyzioğlu, “biz size arzu ettiğiniz noktada destek olacağız” dedi.

Adalet arayışında ise sonuna kadar haklı olduklarını, yargıya intikal etmiş bir konunun en iyi şekilde ortaya konması için ailelerin üstüne düşeni fazlasıyla yaptığını da gözlemlediğini söyleyen Feyzioğlu, “Duruşmalar başladığında da asla takipsiz bırakmayacaksınız, kağıt üzerinde birer isimden ibaret kalmalarına zaten Türkiye de izin vermeyecek, siz de” dedi.

Feyzioğlu, şu aşamada yargıyı beklerken hukuki takibin de en iyi şekilde yapılacağını vurguladı.



