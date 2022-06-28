Bakan Amcaoğlu, ülkede kısa-orta-uzun vadeli planın olmadığına dikkat çekerek “Hükm-i Karakuşi ilerliyoruz” dedi

KIB-TEK’teki akaryakıt alımıyla ilgili basına yansıyan çeşitli şaibe ve iddiaları yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Hükm-i Karakuşi ilerliyoruz” yorumunu yaptı.

Amcaoğlu, “Doğrudan alım noktasında daha önce de bu tartışmalar vardı, ortada bir plan program yok, bu nedenle tartışmalar hala sürüyor.” dedi.

Enerji Dairesi’nin kurulumunun çalışmalarının 6 yıldır hala sürdüğünü kaydeden Amcaoğlu, Üst Kurulu Yasa tasarısı için çalışmaların başlayacağını, komitelerdeki görüşmelerden sonra Ekim ayına dek ‘ete kemiğe bürüneceğini’ ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, enerji ile ilgili BRT’de Pembe Paşaoğulları’nın sorularını yanıtladı.

“YAZDA GEREKİRSE MECLİS KOMİTELERİNİN KAPISINDA YATACAĞIZ”

Bilirkişi ve uzmanlarla planlamalara ihtiyaç olduğunun altını çizen Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Ülkede kısa-orta-uzun vadeli plana yok, “Hükm-i Karakuşi” ilerliyoruz (bir temele dayanmayan “keyfi” karar ve hükümlere ilerliyoruz). Plan, program yapılsa, yol haritası olsa tüm bunları tartışmazdık. Kısa-orta-uzun vadeli planlara ihtiyacımız var. Bilirkişi ve uzmanlarla planlamalara ihtiyaç var. Aksi halde, temizdi-değildi- azdı- çoktu tartışmaları sürecek. Enerji üst kurulu bunu yapacak, bakanlar kuruluna sunulacak, tartışmalara ortam sağlanmayacak. 2023’ün ilk aylarında Enerji üst kurulu ile bu sorunları ele alabiliyor olalım, Ekim ayında üzerimize düşeni yapalım. Yasaların komitelerde tamamlanıp geçmesi ve Ekim’de Meclis’e hazır gelmesi için çabalarımız sürecek. Yazda gerekirse Meclis komitelerinin kapısında yatacağız. Yazda tatil yapmayacağız, çalışacağız, yasaları oluşturacağız, Meclis kapısı açılana kadar yasaları hazır hale getireceğiz.”

Amcaoğlu, Enerji Dairesi’nin kurulumuna ilişkin çalışmalara dair “Bilmediğiniz bir şeyi yönetmek çok zordur, enerji ve tüm bu tartışılan konular uzmanlar tarafından yönetilmeli.” yorumunu da yaptı.

Ancak kurumsallaşmış bir yapıda enerji arzının sağlanabileceğini kaydeden Amcaoğlu, özetle şunları dile getirdi: “Bu yolla artık bir birimizi suçlamaktan vazgeçeceğiz. İşbirliği içinde Ekim ayına dek, Genel Kurulda oy birliği ile gerekli tüm çalışmaları hayata geçireceğiz. Artık enerji sistemli şekilde, bilir kişiler tarafından ele alınacak. Elektrik arzı mevzuatlarıyla birlikte sağlam temeller üzerine oturacak. Konuyu bilenler tarafından çalışılacak.”

Amcaoğlu, yapılacak olan yasal düzenlemeler ile KIB-TEK’in hangi makam altında olursa olsun, işleyişinin etkilenmeyeceğini işaret etti.

