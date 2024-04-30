HTKS, 4 Mayıs'ta Ercan’da yeniden grev başlatacağını açıkladı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, kursta olan personelin harcırahlarının güncel kur üzerinden ödenmemesi durumunda, 4 Mayıs’tan sonra Ercan’da grev başlatacağını açıkladı.

Yazılı açıklamasında bu yılın ocak ayından beridir Ankara’da temel hava trafik kursunda olan Sivil Havacılık Dairesi personelinin harcırahlarının hâlâ yatırılmadığını açıklayan Kapısız, konuyla ilgili Maliye Bakanlığı’na gönderdikleri yazıyı da paylaştı.

Yazıda, “Defalarca uyarmamıza rağmen hükümet, yasal yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. İlgili personelin ocak ayından itibaren tüm alacaklarının güncel kur üzerinden ödenmesi için sizlere Ercan’da koyduğunuz grev yasağının son günü olan 4 Mayıs’a kadar zaman verdiğimizi tarafınıza bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim” denildi.

Kapısız açıklamasında gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde grev yasağı kalkar kalkmaz yeni bir grev süreci başlatılacağı duyuruldu.

