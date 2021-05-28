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Hiçbir zaman kaza olduğuna inanmadım

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Kubilay Özkıraç, Raif Denktaş'ın ölümü için 'cinayetti' dedi, Ender Denktaş Vangöl​ ise Raif Denktaş’ın hayatını kaybettiği kazanın, hiçbir zaman ‘kaza’ olduğuna inanmadığını söyledi

Hiçbir zaman kaza olduğuna inanmadım
 
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Gıynık Web TV’de katıldığı programda Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Raif Denktaş’ın ölümünün basit bir kazadan ibaret olmadığını öne sürdü.
Kubilay Özkıraç, “Kimse yıllardır o konuda tek bir kelime etmedi. Şimdi kimse çıkıp da o olay bir kazaydı demesin. Raif Denktaş’ın ölümü de cinayettir. O günleri yaşayanlar hatırlayacaktır, Kazanın meydana gelmesinden 1 ay önce, Merhum Raif Denktaş Hürriyet Gazetesi’nin manşetinde ‘uyuşturucu kaçakçısı’ olarak yansıtıldı ve bu manşetten 1 ay sonra da katledildi. Bu ölümle ilgili ülkenin hiçbir savcısı, hukukçusu, yargıcı tek kelime etmedi” şeklinde konuştu.
Özkıraç’ın bu açıklamalarının altına yorum yazan Ender Denktaş Vangöl ise “Ben hiç bir zaman kaza olduğuna inanmadım” dedi. Vangöl ayrıca “Şu an CB Basın danışmanı olan o dönemlerde abimiz Raif Denktaş’ın sol kolu olan Aydın Akkurt her şeyi biliyor. O açıklasın…” yorumunda bulundu.
 
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