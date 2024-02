Hiç Dinmeyen Acı

Voleybol şampiyonasına katılmak için Adıyaman’da bulundukları sırada 6 Şubat 2023’te, Kıbrıs saatiyle 03.17'de meydana gelen depremde yıkılan İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler, depremin birinci yıl dönümünde etkinliklerle anıldı

“Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçti.Voleybol turnuvası için gittikleri Adıyaman’da depreme yakalanan ve kaldıkları İsias Otel’in yıkılması sonucu hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafilelerinden 35 öğrenci, öğretmen ve velilerin acısı halen çok taze.Acımız geçmedi çünkü adamızda tarih boyunca yaşanan savaşları aratmayacak kadar çok can kaybettik. Acımız geçmedi çünkü sadece Gazimağusa’mızın değil, adamızın geleceğini inşa edecek, başarılı, zeki ve umut vadeden çocuklarımızı, tuzla buz olan yapılarda yani insan eliyle bir felakete dönüştürülen depremde yok yere kaybettik…120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı. Asrın felaketinde, aralarında 49 KKTC vatandaşının da bulunduğu 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.Voleybol şampiyonası için gittikleri Adıyaman’da meydana gelen depremde kaldıkları İsias Otel’in yıkılması nedeniyle hayatını kaybeden “Şampiyon Melekler”, felaketin birinci yıl dönümünde Gazimağusa Kabristanlığı içinde oluşturulan Şampiyon Melekler Şehitliği’nde kabirleri başında anıldı.Kıbrıs Türk halkının 1963 ve 1974’ten sonra en büyük kaybı olan, yıllar geçse de yüreklerden acısı dinmeyecek “Şampiyon Melekler” için şehitlikte düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Törene ülkenin her yerinden ve her kesiminden katılan yüzlerce kişi, zaman zaman göz yaşlarını tutamadı.Şehitlikteki tören, Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Temsilcisi Faruk Seçkin tarafından dua okunması, kabirlere çiçek bırakılmasıyla sona erdi.TATAR: “BU ACI SÖNMEYECEK… YARGI MÜCADELESİNDE KKTC ORADADIR”Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anma töreninde yaptığı konuşmada, felaketin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, en büyük acının ailelerin acısı olduğunu ancak bu acının milletin de acısı olduğunu vurguladı.Tatar, "Şampiyon Melekler"in adını ilelebet yaşatmak, her zaman yüreklerde en müstesna yerde yaşatabilmek için ne gerekirse yapılmakta olduğunu vurguladı.“O acıyı yüreğimizde ilelebet yaşayacağız” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu büyük acıyı yaşarken milli mücadelede yaşadığı acılarda olduğu gibi tek yürek olduğunun altını çizdi.“Şampiyon Melekler’in adlarının ilelebet yaşayacağını kaydeden Tatar, “Hepimiz bu fani dünyadan göçüp gideceğiz ama onların isimleri her zaman yaşayacaktır.” dedi.Acının hiçbir zaman sönmeyeceğini yineleyen Tatar, acılı anne babaların da her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.Hukuk sürecine değinen Tatar, “Yargı mücadelesinde KKTC oradadır. Devlet olarak biz de orada varlığımızı ailelerin yanında hissettiriyoruz. Biz adaletin yerini bulması için ailelere desteğimizi sürdürüp, Kıbrıs Türk halkının beklentilerini duyurmaya devam edeceğiz. Bu bizim hem Şampiyon Meleklerimize, hem diğer vatandaşlarımıza, hem de ailelere bir mükellefiyetimizdir, sorumluluğumuzdur. Gereği de yapılmaktadır. Yüce Türk milletinin bağımsız yargısına güveniyoruz” dedi.