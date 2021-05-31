Hesaplaşma günü yakındır

Avukat Serhan Çınar, Cratos davası olarak bilinen olayla ilgili iddia edilen konular karşısında açıklama yaptı.





Avukat Serhan Çınar’ın Cratos davası ile ilgil açıklaması şöyle:



Değerli meslektaşlarım,



Cratos davası olarak bilinen ve Girne Kaza Mahkemesinde dinlenmekte olan ara emri istidasının sonuna yanaşıldığı bir zamanda isimsiz bir email tüm avukat camiasına bilinçli ve planlı bir şekilde gönderilmiştir. Bu emailde yer alan çirkin iftiralara karşı kendimi savunma gereği duymuyorum. Beni bilen kişiler beni tanıyan kişiler zaten bu emaili gönderen kişi ve/veya kişilere gerekli cevabı vermiştir. Tabi ki bazı kuyruk acısı olan art niyetli meslektaş demeye dilimin varmadığı terbiyesiz kişiler bu yazıyı fırsat bilerek üzerine yatmaya çalışmaktadırlar. Eğer yazıda yazılanların doğru olduğuna dair ellerinde en ufak bir bilgi veya belge olan varsa ortaya çıksın ve mertçe yüzleşelim. Hodri meydan diyorum.



Yazının kaleme alınışı görülmekte olan ara emrinin karar aşamasına yanaştığı bir dönemde beni, davayı dinleyen yargıçlardan birini, başsavcıyı, baş hakimi ve barolar birliği başkanını kapsayacak şekilde kaleme alınması planlanmıştır. Olaya dahil edilmeye çalışılan kişiler içinde bulundukları kurum ve kuruluşların başkanlarıdır ve bu yazı ile ilgili ileri işlem yapmak ve/veya soruşturma başlatmak için girişimde bulunmaları halinde sanki bağlı bulundukları kurumun gücünü şahsi amaçları için kullanır pozisyonuna sokulacaklardır. Ben bu emaili gönderen kişi veya kişiler aleyhine polise şikayette bulundum. İnanıyorum ki emaili gönderen kişi bulunacak ve teşhir edilecektir. O zaman kahramanlığını göreceğiz.



Yine gönderilen emaili fırsat bilip bu maili yayınlayıp tekrar eden bazı çakma, kart tavuk, sözde medya yazarı vardır. Bu kişi yayın kurumunun veya çalışanlarının Tekin Arhun veya şirketlerine herhangi bir borcu olmadığını yazısının sonuna eklemiş ve sanki kuyruk acısı yokmuş havasını yaratmaya çalışmaktadır. Tekin Arhun veya şirketlerine borcu olup olmadığını bilmem ama benim müvekkilim olan başka şirkete 2016 yılından beri ödenmemiş borcu vardır. Dava edildi, aleyhine hüküm alındı, taksitlerini ödemediği için de aleyhine icraya gidildi. Bu dava ve icra işlemi benim ofisimden yapılmıştır. Bu bana olan kuyruk acısı olmasın sakın?? Aksini iddia ederse dava numarasını ve haciz numarasını yayınlayabilirim.



Yazılan yazı Cratos davası yargıcını etkilemeye yöneliktir. Yargıçlarımızın bu gibi basit ve seviyesiz saldırılar karşısında etkilenmeyeceğine inanıyorum. Yargımıza olan güvenim tamdır. Benim görevim bir an evvel ara emri duruşmasını bitirmek ve sonucunu almak olacaktır.



Emaili hazırlayan ve gönderen kişi ve/veya kişilerin kimler olabileceğine dair ciddi şüphe duyduğum kişiler vardır. Hesaplaşma gününün yakın olduğuna inanıyorum.



Bana destek veren, gönderilen yazıya kınama mesajlarını bildiren tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim.





Saygılarımla,



Av. Serhan Çinar

