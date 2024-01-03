Hesap Zamanı

Depremde evlatlarımıza mezar olan İsias Otel'in 11 sanığı, Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yargılanmaya başlıyor. Şampiyon Melekler'in aileleri, siyasiler ve hukuk heyeti, davayı takip etmek üzere dün kalabalık bir heyetle Adıyaman'a gitti

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in 11 sanığı, bugün “bilinçli taksirden” yargılanmaya başlıyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce; İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin 2 Aralık 2023’te kabul edilmesinin ardından duruşma bugün başlayacak ve 5 Ocak’a kadar devam edecek.

Adalet isteyen aileler, dün kalabalık bir heyetle Şampiyon Meleklere mezar olan şehir Adıyaman’a gitti.

Sabah 08.00’de uçağıyla Gaziantep’e giderek otobüslerle Adıyaman’a geçen heyete, ailelerin yanısıra İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, UBP Genel Sekreteri ve Meclis Araştırma Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır, Cumhuriyet Meclisi komitesi üyeleri, bazı milletvekilleri, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, avukatlar, Başbakanlık ekibi ve gazeteciler eşlik ediyor.

Başbakan Ünal Üstel de müşteki olduğu davaları izlemek üzere akşam saatlerinde Urfa üzerinden Adıyaman'a gitti.

Heyet, 3-4-5 Ocak tarihlerinde görüşülecek davaların ardından 6 Ocak Cumartesi günü 10.40 uçağı ile adaya dönecek.



