Herkes birbirini suçluyor

Et fiyatları insafsız bir şekilde 150 TL birden zam görürken hayvan üreticileri, marketler ve kasaplar birbirlerini suçluyor

birbirlerini, vatandaş hepsini suçluyor.

Vatandaş, ülkede yaşanan garip olaylar zincirinde bu kez de kendisini “pahalı et krizinin” göbeğinde buldu. Maaş ve ücretlere yansıyacak artışlar belli olur-olmaz patlayan zam fırtınasında, “et fiyatları da insafsız bir şekilde 150 TL birden zam gördü. Ancak, bu astronomik zammın yarattığı tepki rüzgârı, sektör oyuncularının karşılıklı suçlamalarını da beraberinde getirdi. Hayvan üreticileri, marketler ve kasaplar hem birbirlerini hem de denetim mekanizmasına sahip olması gereken devlet yetkililerini suçluyor. Et yemekten mahrum olan vatandaş ise hepsini suçluyor. Üretici-kasap-market (ve devlet) kavgasında kimin haklı olduğuyla ilgilenmeyen vatandaşa göre yaşananlar “aşırı fiyat artışını kamufle edecek bir danışıklı dövüş.”

KUZU ETİ 470 TL OLMALI

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları bir gazeteye yaptığı açıklamada, 160-170 TL olan canlı kuzu fiyatının yılbaşında 200 TL’ye yükseldiğini hatırlatarak, canlı kuzudaki bu artışın (%25) et fiyatlarını en fazla 470 TL civarına taşıması gerektiğini anlattı. Naimoğulları, market kasaplarının kuzu etini 550-600 TL’ye satmak için ‘oyunlar oynandığını’ savundu. İğneden ipliğe her şeyin yükseldiğini belirten Naimoğulları ayrıca, ciddi bir pahalılık ortadayken et konusunun neden bu kadar büyütüldüğünü anlamadığını iddia etti.

GÜNEY’DE 230 TL

Kasap Birliği yetkililerine göre ise kilosu 200 TL’ye alınan canlı kuzunun karkas haliyle mezbaha çıkışında 400 kg/TL’ye ulaşıyor. Kasapların personel ücretleri, elektrik maliyetleri, masraflar ve kira giderleri de hesaba katıldığında kilo başı 200 TL’ye alınan kuzunun maliyeti %30 oranında (60 TL) yükseliyor. Güncel et fiyatlarında en düşük sınır şöyle:

Kuşbaşı et 680 TL; kuzu pirzola 650 TL; dana pirzola 600 TL; dana kıyma 550 TL; dana kuşbaşı 600 TL.

Kasaplar, Güney Kıbrıs’ta et üretimi olmasına rağmen, tüketiciye ‘ithal et’ seçeneği de sunulduğunu anlatarak, ithal etin 5 Euro’ya (dünkü kurdan 165 TL), yerli etin ise 7 Euro’ya (230 TL) satıldığını hatırlattı.