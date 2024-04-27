İsias Otel sahibi sanık Ahmet Bozkurt, suçlamaları kabul etmedi ve "Mimarlarım ve hesap uzmanlarım işlerini çok doğru yaptılar. Her türlü malzemeyi fazlasıyla kullandım" dedi

İsias Otel davasının ikinci duruşmasında ilk olarak İsias Otel sahibi sanık Ahmet Bozkurt dinlendi.

Adıyaman’da devam eden İsias Otel davasında Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini, diğer sanıkların ise adli kontrol şartlarını talep etti.

Davada, tutukluluk halinin devamı talep edilen otel sahibi Ahmet Bozkurt konuştu, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek tahliyesini istedi.

Bozkurt, Kıbrıs’tan giden uzmanların tanık kürsüsündeki ifadelerine tepki göstererek, “Yine yanlışlarla ifade edilen tespitler var” dedi, depremde kum yığınına dönen otelini savundu.

Ahmet Bozkurt, otelinin yapısal dayanıklılığına dair savunmasını yaptı. Bozkurt, otelinin 14 katlı yapıldığını, ancak sadece 9 kata kadar çıkıldığını belirtti. Otelin deprem standartlarına uygun olduğunu, sadece yan binaların çökmesi sonucu hasar gördüğünü iddia etti. Bozkurt, "Ben suçsuzum, en iyi malzemeyi kullandım ve her türlü masraftan kaçınmadım" dedi.

Bozkurt, mahkemede şu ifadeleri kullandı:

“Yine yanlışlarla ifade edilen birtakım tespitler var. Statikten bahsediliyor. Benim otelim 14 kara göre statik yapıldı. Ne kolonlarında ne de taşıyıcı yükünde otelimin hiçbir eksiği yok. Binam 14 kata göre hesaplandı ve biz 9 katlı inşa ettik. Aldığım duyumlara göre bodrum katta kolonlarımız hala ayakta duruyor. Ben müteahhit değilim. Burayı satmak için yapmadım. Burası benim işyerimdi. Masraftan kaçmadım. Malzemenin en iyisini kullandım. Harcadığım parayla 2 tane bina yapılırdı. Malzemeden kaçarak burayı inşa etmedim. Benim otelim 32 yıllık bir bina. Adıyaman 1975 yönetmeliğine göre 4’üncü derece deprem bölgesiyken, bugünkü şartlara göre bile uygun olarak inşa edildi. 9 kata göre yapılsaydı kolonlarım bu kadar geniş olmazdı. Ama biz oteli yaparken ikinci derece deprem bölgesinde gibi inşa ettik. Hep söylüyorum. Benim otelim bu şiddette yaşanan deprem nedeniyle yıkılmadı, yan binaların otelin üzerine yıkılması nedeniyle yıkıldı.”

Ahmet Bozkurt, “Aleyhimde tespit edilen suçlamaları kabul etmiyorum, reddediyorum, inşaatımla beton kalitemle ilgili yanlış hesaplamalar yapılmış. Benim mühendislerim, mimarlarım ve hesap uzmanlarım işlerini çok doğru yaptılar hiçbir eksiğimiz yok. Yanlış tespitler var. Karot ve diğer malzemelerde bunları kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme Başkanı, Bozkurt’a yönelik, “Kök raporda sizin asli kusurlu olduğunuzu söylediler ne söylemek istiyorsunuz?” diye sordu. Bozkurt ise “Kabul etmiyorum, işimi doğru yaptım. Her türlü malzemeyi fazlasıyla kullandım. 1993 yılında otel inşaatına başladığımda malzemelerimi hassasiyetle seçtim. Büyük masraflar yaparak kaliteli demir aldım. Betonda da yine öyle” savunmasını yaptı.

Kırşehir F Tipi Hapishaneden telekonferans yoluyla Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanan İsias Otel'in sahiplerinden Mehmet Fatih Bozkurt da, İsias Davası'nda aleyhine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Bozkurt, "Aleyhime olan kısımları reddediyorum. Ana savunmamdaki ifadelerim geçerli," şeklinde konuştu. Mahkemenin Gazi raporu ile ilgili sorduğu soruya ise, "Tespitlere katılmıyorum, reddediyorum," yanıtını vererek savunmasını sürdürdü.

