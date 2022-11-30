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“Her gün fiyat değişmekten bıktık usandık”

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Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, fiyat artışlarına dikkat çekerek “Her gün, her hafta etiket değişmekten, menü değişmekten bıktık, usandık” diye konuştu

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“Her gün fiyat değişmekten bıktık usandık”
Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, kasaplarla aynı gemide olduklarını belirterek, “Onlar bizim en büyük ham maddemizi sektörümüze sunarlar” dedi. Fiyat artışlarına işaret eden Kayım, “Her gün, her hafta etiket değişmekten, menü değişmekten bıktık, usandık” diye konuştu.
Özellikle kırmızı et ürünlerinin satılamaz duruma geldiğini ifade eden Kayım, Kasaplar Birliği’ne destek verdiklerini söyledi. Bugünkü Bakanlar Kurulu’nu beklediklerini dile getiren Kayım, Bakanlar Kurulu’ndan sonra kendi aralarında bir toplantı daha yapacaklarını kaydetti.
İthal etin gelmesi konusunda ısrarcı olduklarını belirten Kayım, ülkede büyük bir ihtiyaç ve üretim eksikliği olduğunu söyledi. Ülke üretim açısından dengeye gelene kadar taleplerinin et ithaline izin verilmesi olduğunu belirten Kayım, ülke ve halkın menfaatleri için ortak bir akıl bulmak istediklerini belirtti.
 
 
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