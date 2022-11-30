Vatandaşın umudu Devlet Piyangosu

KKTC Devlet Piyangosunun büyük ikramiyeleri vatandaşa umut oluyor

Vatandaşın ümit bağladığı Devlet Piyangosu yılbaşında toplam 7 milyon TL ödül dağıtacak. Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, en çok ikramiye çıkma şansı olan piyangonun Devlet Piyangosu olduğunu vurguladıŞans oyunları ve piyango biletlerinin milyonluk büyük ikramiyeleri, ülkede ekonomik zorluklar içerisinde yaşam süren vatandaşların rüyalarını süslüyor… KKTC Devlet Piyangosunun büyük ikramiyeleri vatandaşa umut olurken, piyangonun satışları ise yüzleri güldürüyor:Vatandaşın ümit bağladığı Devlet Piyangosu, 15 Kasım özel çekilişi ile birlikte 1 kişiye 1 Milyon 500 bin TL büyük ödül vermişti.Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım özel çekilişi, vatandaşlardan büyük ilgi görmüştü.Basılan 100 bin adet biletin 97 bin 175 adeti satılırken, geçtiğimiz yıl Devlet Piyangosu 15 Kasım özel çekilişine göre bu yıl 6 bin adet daha fazla biletin satıldığı dikkat çekti.15 Kasım çekilişi için en çok biletin ise Lefkoşa’da satıldığı görüldü. 100 bin biletin 53 bin 650’si, yani yarısından fazlası, başkentte alıcı buldu.Piyangolar Birimi’nin genç ve başarılı sorumlusu Turgut Sunalp, en çok geri ödemesi olan, en güvenilir ve en çok ikramiye çıkma şansı olan piyangonun Devlet Piyangosu olduğunu vurguladı.Turgut Sunalp, şeffaflıktan ödün vermedikleri Devlet Piyangosu’nun büyük ilgi görmesinin halkın bu konudaki güvenini gösterdiğini ifade etti.Sunalp, yılbaşı için 200 bin adet olarak basılan özel çekilişte toplam 7 milyon TL rekor ikramiye dağıtılacağını ve büyük ikramiyenin 3 Milyon TL olduğunu vurguladı.Öte yandan Piyango bayileri de, Devlet Piyangosu Yılbaşı Özel Çekilişi biletlerine yoğun ilgi olduğunu belirtti. Bayiler, biletlerin kısa bir süre önce satışa sunulmasına rağmen hatırı sayılır miktarda satıldığını belirtti.