Hemşirelerin grevi sonuç verdi

Psikiyatri hastanesinde tedavi gören covid-19 hastalarının takibini yapan sağlıkçıların kötü koşullarda çalıştıkları gerekçesi ile dün sabah saatlerinde başlattıkları eylem, hastaların başka kliniklere sevk edilmesi nedeniyle sona erdi. Sağlık Bakanlığının girişimi ile 6 pozitif hasta farklı kliniklere sevk edildi.



Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası önceki gün Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde “Covid-19 hastaları için ayrılan bölümde hemşireler ve hastaların aynı girişi kullandığı, hemşirelerin hazırlığı ve dinlenmesi için temiz alan ayırılmaması” gerekçesiyle uyarı eylemi yapmıştı.

Sendika, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada gerekli tedbirlerin alınmadığı gerekçesi ile hemşirelerin dün sabah görev almadığını açıkladı. Ancak daha sonra eylem kaldırıldı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, eylemin amacının sadece sağlıkçıların daha iyi bir ortamda çalışmak olduğunu belirtti.

Özgöçmen, ikinci pandemi merkezi olarak adlandırılan birimde önceki gün başlattıkları ve dün de devam eden eylemin, “klinikteki hastaların farklı noktalara sevk edilmesinden” dolayı “başarıyla neticelendiğini” açıkladı.

