Helin’in karnesini annesi aldı

Mağusa Meslek Lisesinde okuyan Helin’in karnesini güçlükle ayakta duran annesi aldı. Acılı anne, evladının karnesine sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü

Tüm okullarda dün sevinçle coşkuyla karne heyecanı yaşanırken, Gazimağusa Meslek Lisesi’nde hüzün vardı.

Hunharca bir cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un sırası dün boştu.

Gazimağusa Meslek Lisesi 10 GSB-CVBM öğrencisi olan, 25 Ocak 2023 tarihinde canice katledilen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un alması gereken karne dün annesi Zisan Saltukhan’a teslim edildi.

Güçlükle ayakta durarak gözü yaşlı anne, kızının karnesini alırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Evladının karnesine sarılarak dakikalarca gözyaşı döken anne, basında çıkan haberlere ateş püskürdü yapılan yorumların çok yaralayıcı olduğunu söyledi. “Benim acım bana yeter, yazılanlar canımı daha çok yaktı” diyerek gözyaşları içinde okuldan ayrıldı.

