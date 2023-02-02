“Helin, kahramanımız olmuştu”

Hunharca katledilen 16 yaşındaki Helin Reesur, kısacık hayatında bir filmde baş rol almıştı. Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı dolayısı ile hazırlanan filmde baş rol olan Helin’in öldürülmesi sonrası, filmin yönetmenliğini yapan Gökalp Yamen “Helin bir anda ana kahramanımız haline gelmişti” ifadelerini kullandı

İskele’de geçtiğimiz hafta hunharca katledilen 16 yaşındaki kız çocuğu Helin Reesur, geride hatırlanacak birçok anı bıraktı. Cinayetin yankıları sürerken, kız çocuğunun öldürülmesine ilişkin tepkiler de çığ gibi büyüyor. Aktifliği ile tanınan Helin Reesur, sadece müziğe ilgi duymuyordu, sürekli kendini geliştirmek isteyen talihsiz Helin, henüz 8 yaşındayken o dönem Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinden Gökalp Yamen’in, Çanakkale’de esir olmuş Türk askerine ithafen hazırlayıp yönettiği “Çanakkale Dışında Vurdular Beni” filminde baş rol almıştı.

YÖNETMENİN İSYANI: BİR ANDA KAHRAMANIMIZ OLMUŞTU

Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı dolayısı ile Kıbrıs’a getirilen ve Çanakkale’de esir olmuş Türk askerine ithafen 2015 yılında hazırlanan filimde baş rol olan Helin Reesur’un öldürülmesi sonrası filimin yönetmenliğini yapan Gökalp Yamen, isyan etti. Mağusa’da çekim yaptıkları bir dönemde Helin’le tanıştıklarını söyleyen Yamen’in sözleri şöyle:

“Mağusa’da çekim yaptığımız sırada küçük bir kız çocuğu bizi izlemek istemişti. O da oynamak istiyordu, çok hevesliydi. Spontane gelişen bir olaydı ve Helin bir anda ana kahramanımız haline geldi. Çok sevdik kendisini. Yıllar geçse de hep iletişimde kaldım kendisiyle. 16 yaşında hayat dolu çok güzel bir kız olmuştu Helin. Eğlenceli bir hayat yaşıyor, mutlu olduğu her anını paylaşıyordu hikayesinde. 16 yaşında bir kız çocuğu katledildi, çok acı çok. Ondan bu hayatı çalanların hiçbir zaman güneş görmemesini diliyorum.”

