Hedef, ortak mutfaklar kurmak

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nden As Başkan Yeşim Direl, ilerleyen süreçte tüm bölgelerde ortak mutfaklar kuracaklarını belirtti

Kooperatifin şu anda kadınların evinde yaptığı üretimi denetleyerek satın aldığını aynı zamanda hijyen ve paketleme eğitimleri verdiğini ifade eden Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nden As Başkan Yeşim Direl, önümüzdeki süreçte, üretim için, denetlenebilir ortak mutfaklar kurmayı planladıklarını ifade etti. Direl, böylece, ihracat yapmanın da mümkün hale geleceğini kaydetti.

Şu anda ortak mutfak projesini, Serdarlı’yı pilot bölge olarak seçerek başlattıklarını dile getiren Direl, ilerleyen süreçte tüm bölgelerde ortak mutfaklar kuracaklarını belirtti.

İçim Çağıner Kavuklu’nun kooperatife Altınova’da bir arazi bağışladığını ve bu araziye lavanta ve kokulu Kıbrıs gülleri ekildiğini dile getiren Direl, TİKA, KEİ ve YAGA desteğiyle alınan distilasyon cihazıyla aromatik uçucu yağlar elde edileceğini anlattı.

Gıda, ilaç ve kozmetik sanayide kullanılacak bu yağlar sayesinde yüksek katma değerli ürünler elde edileceğini ifade eden Direl, aromatik bitki yetiştiriciliği ve distilasyon konusunda yönetim kurulu üyesi, DAÜ’de öğretim görevlisi de olan Doç. Dr. Eda Becer’in tüm bilimsel hazırlık, hibe başvuruları, distilasyon ve ürün geliştirme sürecinde kendilerine yön verdiğini belirtti.

Direl, Beyarmudu Belediyesiyle de “Tarım Okulu” projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Bu projeyle bölge halkının tarım yoluyla ekonomiye katılmasını sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Direl, unutulmuş ata tohumlarının yetiştirilmesini sağlamayı planladıklarını dile getirdi.

ŞAH: “ÜRÜNLERİN KATMA DEĞERLERİNİ ARTIRMAK, KADINLARIN YETENEKLERİNİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İcra Kurulu üyelerinden Ziynet Şah, GİKAD’ı kurduklarında vizyonlarının iletişim, gelişim ve değişime liderlik etmek olduğunu açıkladıklarını anımsatarak, bunu kadınlarla birlikte hayata geçirmek üzere bu kooperatifi kurduklarını dile getirdi.

Şah, üretilen ürünlerin katma değerlerini artırmak, kadınların yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını vurguladı.

