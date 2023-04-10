“Burası kadınlar için bir varış noktası”

Özlem Özbekoğlu, istasyon satış noktasıyla ilgili “Burası kadınlar için bir varış ve hareket noktası, bir buluşma noktası… Burada duran her kadın, yoluna daha güçlü şekilde devam edecek” dedi

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’ndeki İcra Kurulundan Özlem Özbekoğlu üreten kadınlara markalaşma yolu açtıklarını ifade ederek, gıda ürünlerini etiketleyip son kullanma tarihlerini de yazdıklarını belirtti.

Satış noktasının olduğu binanın eskiden bir tren istasyonu olduğunu anımsatan Özbekoğlu, “Burası kadınlar için bir varış ve hareket noktası, bir buluşma noktası… Burada duran her kadın, yoluna daha güçlü şekilde devam edecek” dedi.

Özbekoğlu, hedeflerinin daha çok istasyon açmak olduğunu da kaydetti.

İcra Kurulu üyesi Özlem Ratip, kooperatifin eğitim ayağına vurgu yaptı. “Farklı bölgelerde farklı eğitim ihtiyaçları da tespit ettik, bunları gidermek için eğitim programları hazırladık” diyen Ratip, örneğin Karpaz’da finansal okuryazarlık eğitimi düzenleneceğini anlattı.

Birçok noktada ürün paketleme eğitimleri de verileceğini kaydeden Ratip, kadınların eğitim noktalarına ulaşamadığı bölgeler için de eğitim tırı projeleri olduğunu belirtti.

